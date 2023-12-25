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        Malatya'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 13:37 Güncelleme: 25.12.2023 - 14:03
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        Malatya'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
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        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

        Karamağara Mahallesinde C.T. idaresindeki 44 ADB 424 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        112 Acil Çağrı merkezinden yardım istenmesiyle olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sğlık ekiplerin teslim edilen yaralı sürücü ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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