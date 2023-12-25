Malatya'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.

Karamağara Mahallesinde C.T. idaresindeki 44 ADB 424 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

112 Acil Çağrı merkezinden yardım istenmesiyle olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sğlık ekiplerin teslim edilen yaralı sürücü ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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