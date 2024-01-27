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        Malatya'da 129 mahalle yolu, kardan kapandı

        MALATYA'da, etkili olan yağışı nedeniyle 129 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 16:53 Güncelleme: 27.01.2024 - 16:55
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        Malatya'da 129 mahalle yolu, kardan kapandı
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        MALATYA'da, etkili olan yağışı nedeniyle 129 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

        Kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı devam ediyor. Yoğun kar yağışıyla yollarda buzlanma meydana gelirken, kent genelinde 129 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için ekipler, iş makineleriyle çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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