Malatya'da 129 mahalle yolu, kardan kapandı

MALATYA'da, etkili olan yağışı nedeniyle 129 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Kentin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı devam ediyor. Yoğun kar yağışıyla yollarda buzlanma meydana gelirken, kent genelinde 129 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için ekipler, iş makineleriyle çalışma başlattı.

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