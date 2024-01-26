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        Malatya'da 21 mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

        Malatya'nın Akçadağ ve Darende ilçelerinde kar nedeniyle 21 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 19:29 Güncelleme: 26.01.2024 - 19:29
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        Malatya'da 21 mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
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        Malatya'nın Akçadağ ve Darende ilçelerinde kar nedeniyle 21 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Büyükşehir Belediyesinin yazılı açıklamasına göre, kent merkezi, ilçeler ve yüksek kesimlerde görülen kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için karla mücadele çalışmaları 7/24 esasına göre yapılıyor.

        İlçelerden Akçadağ'da 6, Darende'de 15 olmak üzere 21 mahallenin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler, yolları açmak için çalışmalara devam ediyor.

        Karla mücadele ekipleri, kent merkezinde de kaldırımlarda temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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