Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Depremde 21 kişinin öldüğü Kırçuval Otel'i duruşmasında eski hasar tespit raporu beklenecek

        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 10'u sporcu toplam 21 kişinin yaşamını yitirdiği Kırçuval Otel'in 2'nci duruşması Malatya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 20:59 Güncelleme: 20.09.2024 - 21:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremde 21 kişinin öldüğü Kırçuval Otel'i duruşmasında eski hasar tespit raporu beklenecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 10'u sporcu toplam 21 kişinin yaşamını yitirdiği Kırçuval Otel'in 2'nci duruşması Malatya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, otelin Elazığ depremi sonrası hasar tespitine ilişkin mahkemeye gönderilen belgelerin varsa ıslak imzalı tutanaklar ile o dönemde sahada çalışan personelin bilgilerinin de gönderilmesine karar verildi.

        Dabakhane Mahallesi'ndeki 7 katlı Kırçuval Otel, 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkıldı. Enkazda 6 voleybol, 4 ampute sporcunun bulunduğu 21 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de ekipler tarafından kurtarıldı. Otelin yıkılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda otelin sahibi Zafer K. tutuklandı ancak 3 ay sonra yapılan itiraz ile serbest bırakıldı. Savcılık soruşturmasının ardından eski Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı ve otel sahibi Zafer K.'nin de aralarında olduğu 11 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

        2 YILDAN 15 YILA KADAR HAPİS CEZASI

        İddianamede yer alan bilirkişi raporunda; otelin 1994 yılında yapıldığı ve 2006'da tadilat gördüğü vurgulanarak, ilk statik proje ile tadilat sonrası statik projede değişiklikler olduğu kaydedildi. Bilirkişi raporunda otelin ilk statik projesinde yer alan 33 kolon sayısının 2006'da yapılan tadilat sonrası 28'e düştüğü belirtildi. Savcı, iddianamede sanıkların 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmasını talep etti. İddianame, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

        2'NCİ DURUŞMA

        Malatya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2'nci duruşmaya otelin yıkılması sonucu yaşamını yitirenlerin ailelerinin yanı sıra tutuksuz sanıklar Zafer K., Saffet K., Aziz Murat P., İsmail Y., Serpil Y., Hayriye D., Alper Y., Fırat P., Fatma A. ve Mustafa B. ile sanık ve müşteki avukatları katıldı. Kırçuval Otel'de hayatını kaybeden otel müdürü Metin I'nın eşi Buket I., müşteki sıfatıyla verdiği ifadede de, 2020 Elazığ depreminden sonra otel kapanmadığını ve herhangi bir tadilata da gidilmediğini belirterek, "Elazığ depremi sonrası otele az hasarlı raporu verdiğini eşim bana söyledi. Otelin odalarında yenileme adına çalışma yapıldı ama onun haricinde herhangi bir tadilat yapılmadı. Eşimin enkazdan çıkarılmasını beklerken oradaki polisler, 'Otel Elazığ depreminde ağır hasar almış' dediler. Ben teyit için otelde başka çalışan birine sordum, bana böyle bir şey olmadığını söyledi. Kusur varsa şikayetçiyim" dedi.

        'OTELDE TADİLAT YAPILMADI'

        Ailesinin oteli aldığı dönemden itibaren burada çalıştığını ifade eden Zafer K.'nin kızı Raife K., tanık olarak dinlendi. Raife K., otelde herhangi bir tadilat yapılmadığını belirterek, "Otelde her şeyle ben ilgilenirdim. 2013 yılında oteli aldıktan sonra herhangi bir tadilat yapılmadı. Elazığ depremi sonrası yapılan tespit çalışmalarında hasarsız raporu verildi. Elazığ depremi sonrası otel hiç kapalı kalmadı, tadilat gerektiren bir şey olmadı. Depremden sonra konaklama devam etti. Elazığ depremi öncesi ya da sonrasında otelde herhangi bir tadilat yapılmadı" diye konuştu.

        'ÇOCUKLARIMIZIN YAŞAM ÜÇGENİ KURACAK ALANLARI DAHİ YOKTU'

        Yıkılan otelde sporcu oğlu Resul Gün'ü kaybeden Arzu Gün ise "Çocuklarımız kulübün tesislerinde kalıyordu, neden otele yerleştirildiler? Malatya'ya geldiğimde birçok otel binası sağlam duruyordu. Çocuklarımızın kaldığı otel yıkılmıştı. Deprem gecesi binanın oradaydım. Binayı yakından gördüm. Çocuklarımıza yaşam üçgeni kurabilecekleri alan yoktu. Toz toprak birbirine karışmış vaziyetteydi" dedi.

        Mahkeme heyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak Elazığ depremi sonrası yapılan hasar tespitine ilişkin mahkemeye gönderilen belgelerin varsa ıslak imzalı tutanakları ile o dönemde sahada çalışan personellerin bilgilerinin mahkemeye gönderilmesini talep etti. Ayrıca tutuksuz sanıkların tutuklanma taleplerini reddederek, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol kararının devamına hükmederek duruşmayı 13 Aralık 2024'e erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Bahar Candan tahliye edildi!
        Bahar Candan tahliye edildi!
        Derbi öncesi Icardi müjdesi!
        Derbi öncesi Icardi müjdesi!
        Narin'in amcası ile işçi arasındaki telefon konuşması dosyada
        Narin'in amcası ile işçi arasındaki telefon konuşması dosyada
        Rıdvan Dilmen HT Spor'da!
        Rıdvan Dilmen HT Spor'da!
        5 kişinin öldüğü makas dehşetinde karar!
        5 kişinin öldüğü makas dehşetinde karar!
        Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi!
        Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi!
        20 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        20 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
        Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
        Kayalıpınar'da kraliyet ailesi üyelerinin mühürleri bulundu
        Kayalıpınar'da kraliyet ailesi üyelerinin mühürleri bulundu
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        2,5 yıl sonra solladı
        2,5 yıl sonra solladı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi

        Benzer Haberler

        Otomobilinin kaputuna oturttuğu kişiyle öndeki bozulan aracı iten sürücüye...
        Otomobilinin kaputuna oturttuğu kişiyle öndeki bozulan aracı iten sürücüye...
        Malatya'da depremde 21 kişinin öldüğü otelle ilgili sanıkların yargılanması...
        Malatya'da depremde 21 kişinin öldüğü otelle ilgili sanıkların yargılanması...
        Malatya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Malatya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        ASKON Genel Başkanı Aydın Malatya'da konuştu:
        ASKON Genel Başkanı Aydın Malatya'da konuştu:
        Hekimhan'da Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        Hekimhan'da Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        Malatya'da devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı
        Malatya'da devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı