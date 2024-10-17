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        Kale ilçesi, TOKİ sayesinde depremi az hasarla atlattı

        MALATYA'da, dün meydana gelen 5.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 11:09 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:15
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        Kale ilçesi, TOKİ sayesinde depremi az hasarla atlattı
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        MALATYA’da, dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kale ilçesi, sarsıntıyı az hasarlı atlattı. Bunun en büyük nedeninin TOKİ tarafından yapımı tamamlanan konutlar olduğu belirtildi.

        Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 4 yıl önce meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Kale ilçesinde depremzede vatandaşlar için 439 konut, 302 köy evi, 56 ahır ve 16 iş yeri yapıldı. Dün meydana gelen depremin merkez üssü olan Kale ilçesi, Elazığ depreminden sonra inşa edilen TOKİ konutlarıyla ayakta kaldı. Kale ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından inşa edilen konutlarda hasar oluşmadı. Dün yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremde ilçede inşa edilen konut ve iş yerlerinin yanı sıra 16 derslikli okulun da zarar görmediği belirtildi.

        Öte yandan ilçede Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından da 268 konut, 1 cami ve 3 iş yerinin yapımına başlanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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