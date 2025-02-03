Malatya'da 6 Şubat günü eğitime ara verilecek
KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinin 2'nci yıl dönümünde düzenlenecek anma programları nedeniyle Malatya'da, 6 Şubat 2025 Perşembe günü okullar 1 gün tatil edildi.
KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinin 2'nci yıl dönümünde düzenlenecek anma programları nedeniyle Malatya'da, 6 Şubat 2025 Perşembe günü okullar 1 gün tatil edildi.
6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin 2'nci yıl dönümü dolayısı ile Malatya'da eğitime 1 gün ara verilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personeller ise idari izinli sayılacak. Konuya ilişkin Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada; "06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen asrın felaketinin 2. Yıl dönümünde ilimizde düzenlenecek anma programı ve depremde yakınlarını kaybetmiş vatandaşlarımız tarafından yapılacak mezarlık ziyaretleri nedeniyle; kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personelimiz, kamu hizmetlerini aksatmayacak, tüm tedbirler alınacak şekilde, 06 Şubat 2025 tarihinde 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır. İlimiz genelinde trafik yoğunluğu yaşanabileceği, ayrıca öğrenci taşımasında kullanılan servis araçlarının da fazladan bir trafik yoğunluğu oluşturabileceği değerlendirilmiş olup; ilimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime 06 Şubat 2025 tarihinde 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir" denildi.
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