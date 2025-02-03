Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da 6 Şubat günü eğitime ara verilecek

        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinin 2'nci yıl dönümünde düzenlenecek anma programları nedeniyle Malatya'da, 6 Şubat 2025 Perşembe günü okullar 1 gün tatil edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 18:46 Güncelleme: 03.02.2025 - 18:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da 6 Şubat günü eğitime ara verilecek
        ABONE OL

        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinin 2'nci yıl dönümünde düzenlenecek anma programları nedeniyle Malatya'da, 6 Şubat 2025 Perşembe günü okullar 1 gün tatil edildi.

        6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin 2'nci yıl dönümü dolayısı ile Malatya'da eğitime 1 gün ara verilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personeller ise idari izinli sayılacak. Konuya ilişkin Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada; "06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen asrın felaketinin 2. Yıl dönümünde ilimizde düzenlenecek anma programı ve depremde yakınlarını kaybetmiş vatandaşlarımız tarafından yapılacak mezarlık ziyaretleri nedeniyle; kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personelimiz, kamu hizmetlerini aksatmayacak, tüm tedbirler alınacak şekilde, 06 Şubat 2025 tarihinde 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır. İlimiz genelinde trafik yoğunluğu yaşanabileceği, ayrıca öğrenci taşımasında kullanılan servis araçlarının da fazladan bir trafik yoğunluğu oluşturabileceği değerlendirilmiş olup; ilimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okullarda eğitim öğretime 06 Şubat 2025 tarihinde 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aşağılık saldırgana tutuklama kararı!
        Aşağılık saldırgana tutuklama kararı!
        Ege Denizi sallanıyor: Yunan adasında toprak kaymaları yaşandı
        Ege Denizi sallanıyor: Yunan adasında toprak kaymaları yaşandı
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        3 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        3 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Galatasaray, Lemina'yla el sıkıştı!
        Galatasaray, Lemina'yla el sıkıştı!
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        Medyaya 'gezi parkı' incelemesi
        Medyaya 'gezi parkı' incelemesi
        Borsa neden sıkıştı?
        Borsa neden sıkıştı?
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Walker-Peters için son tur!
        Walker-Peters için son tur!
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebi
        Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebi
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Afra, ilişkiyi bitirdi
        Afra, ilişkiyi bitirdi
        Trump politikaları olumlu da etkiler
        Trump politikaları olumlu da etkiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Benzer Haberler

        Malatya'da yaban keçisi avlayan kişiye 661 bin lira ceza kesildi
        Malatya'da yaban keçisi avlayan kişiye 661 bin lira ceza kesildi
        Malatyalı kadınlardan Gazze yararına kermes
        Malatyalı kadınlardan Gazze yararına kermes
        Malatya'da organize sanayi bölgesinde 42 bin olan çalışan sayısı, deprem so...
        Malatya'da organize sanayi bölgesinde 42 bin olan çalışan sayısı, deprem so...
        Malatya'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
        Malatya'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Malatya'da basın konteynerlerini z...
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Malatya'da basın konteynerlerini z...
        Davutoğlu: Türkiye'nin kapasitesi bu değil
        Davutoğlu: Türkiye'nin kapasitesi bu değil