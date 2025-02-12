Malatya'da eğitime kar engeli
MALATYA'da, yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle eğitime yarın 1 gün ara verildi.
MALATYA'da, yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle eğitime yarın 1 gün ara verildi.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini belirterek, "Sevgili öğrenciler; mevcut kar yağışının meteorolojik verilere göre sabah saatlerinde daha da artacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle ilimiz genelinde 13 Şubat Perşembe günü eğitime 1 (bir) gün ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca engelli çalışanlarımız ile hamile personellerde idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verdi.
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