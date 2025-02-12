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        Malatya'da eğitime kar engeli

        MALATYA'da, yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle eğitime yarın 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 19:55 Güncelleme: 12.02.2025 - 19:55
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        Malatya'da eğitime kar engeli
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        MALATYA'da, yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle eğitime yarın 1 gün ara verildi.

        Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini belirterek, "Sevgili öğrenciler; mevcut kar yağışının meteorolojik verilere göre sabah saatlerinde daha da artacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle ilimiz genelinde 13 Şubat Perşembe günü eğitime 1 (bir) gün ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca engelli çalışanlarımız ile hamile personellerde idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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