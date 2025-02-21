Malatya'da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

MALATYA’da 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 1’i polis 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Polis memuru Mustafa K. yönetimindeki 44 ABG 531 plakalı otomobil ile Mehmet T. yönetimindeki 06 CDM 428 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Y.T., D.T. ve İ.Y. yaralandı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Bir süre trafiğe kapanan yol ise otomobillerin kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.