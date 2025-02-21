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        Malatya'da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

        MALATYA'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 1'i polis 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 00:04 Güncelleme: 21.02.2025 - 00:10
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        Malatya'da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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        MALATYA’da 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 1’i polis 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 20.00 sıralarında Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Polis memuru Mustafa K. yönetimindeki 44 ABG 531 plakalı otomobil ile Mehmet T. yönetimindeki 06 CDM 428 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Y.T., D.T. ve İ.Y. yaralandı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Bir süre trafiğe kapanan yol ise otomobillerin kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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