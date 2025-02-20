Malatya'da 2 otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
M.K. idaresindeki 44 ABG 531 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı'nda, M.S.T'nin kullandığı 06 DCM 428 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan M.K, M.S.T, Y.T, D.T. ve İ.Y. ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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