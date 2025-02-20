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        Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi

        MALATYA'da eğitim- öğretime, buzlanma beklentisi nedeniyle 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 21:27 Güncelleme: 20.02.2025 - 21:30
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        Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi
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        MALATYA'da eğitim- öğretime, buzlanma beklentisi nedeniyle 1 gün ara verildi.

        Kentte dün etkili olan kar yağışı sonrası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre don ve aşırı buzlanma beklentisi ile eğitim- öğretime 1 bir gün ara verildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 21 Şubat 2025 Cuma günü ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personellerimiz de idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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