Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi

MALATYA'da eğitim- öğretime, buzlanma beklentisi nedeniyle 1 gün ara verildi.

Kentte dün etkili olan kar yağışı sonrası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre don ve aşırı buzlanma beklentisi ile eğitim- öğretime 1 bir gün ara verildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 21 Şubat 2025 Cuma günü ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personellerimiz de idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verdi.