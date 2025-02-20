Malatya'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tırla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
T.İ. yönetimindeki 71 ACD 407 plakalı tır, Malatya-Adıyaman kara yolunun Erkenek Mahallesi mevkisinde E.Ö'nün (35) kullandığı 40 DC 195 plakalı otomobille çarpıştı.
Kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü E.Ö. (35) ile yanında bulunan G.Ö (34), sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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