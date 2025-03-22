Otomobilin devrildiği kaza ölen Emre toprağa verildi

MALATYA'daotomobilin şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden Emre Günaylı'nın (23) cenazesi, toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Melisa Akbaş'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 44 AET 587 plakalı otomobil, şarampole devrildi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Emre Günaylı yaşamını yitirdi, milli boksör Hatice Akbaş'ın kız kardeşi olduğu öğrenilen sürücü Melisa Akbaş ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Omzunda kırık olduğu tespit edilen Melisa Akbaş, tedavisinin ardından taburcu edildi. Emre Günaylı'nın Akçadağ ilçe mezarlığındaki cenazesine, yakınlarının yanı sıra Hatice Akbaş, Melisa Akbaş ile Akçadağ Belediye Başkanı Hasan Ulutaş katıldı. Emre Günaylı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.