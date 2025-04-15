Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        YÖK Başkanı Özvar: Yapay zeka ile ilgili programları 80 üniversiteye birden açacağız

        YÜKSEKÖĞRETİMKurulu (YÖK) Başkanı Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 17:12 Güncelleme: 15.04.2025 - 17:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        YÖK Başkanı Özvar: Yapay zeka ile ilgili programları 80 üniversiteye birden açacağız
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        YÜKSEKÖĞRETİMKurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Bildiğiniz üzere yapay zeka ve yapay zekaya dayalı ön lisans ve lisans düzeyinde 17 ayrı programı 20 farklı üniversiteye açtık. Bu sene bu programları, kısmet olursa 80 üniversiteye birden açacağız" dedi.

        YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Malatya'da İnönü Üniversitesi'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü kutlama programına katıldı. Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programa; Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Ayan, İnönü Vakfı Başkanı ve İsmet İnönü'nün torunu Gülsüm Bilgehan, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, resmi kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, 16 üniversitenin rektörleri, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, öğretim görevlileri ve çok sayıda davetli katıldı.

        'DEPREMDEN ETKİLENEN ÜNİVERSİTELERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ'

        Programda konuşan Prof. Dr. Özvar, hem Türkiye'nin yaşadığı 6 Şubat 2023 depremlerinde hem de Gazze ve Sudan gibi kriz bölgelerindeki öğrencilere destek verdiklerini belirtti. Özvar, deprem felaketinde Malatya'daki iki üniversitenin de derinden etkilendiğini ifade ederek, "Deprem bölgesindeki öğrencilere, kendi illerindeki üniversitelere yerleşirken genel kontenjandan kesinti yapmaksızın yüzde 25 ek kontenjan tanınması, özel öğrencilik ve kayıt dondurma hakkının tanınması gibi uygulamaları hızlıca hayata geçirdik. Deprem bölgesinde yer alan, başta Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerimizdeki üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarına ödenen geliştirme ödeneği oranı 18 ay için yüzde 250 olarak belirlenmiştir. Yükseköğretim Kurulu olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün imkanlarımızla depremden etkilenen üniversitelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

        'GAZZE, SUDAN VE SURİYE'DEKİ ÖĞRENCİLERE KAPILARIMIZI AÇTIK'

        İsrail'in Filistin üzerinde uyguladığı soykırıma dikkat çeken Özvar, "Şu an itibarıyla üniversitelerimizin imkanları ölçüsünde, Gazze'de zulüm görmüş, üniversitelerini kaybetmiş bir kısım öğrencilerimiz, şu anda Türkiye'de eğitimlerine devam etmektedir. Sadece Gazze'de değil, Sudan'da iç karışıklıklar sebebiyle eğitim öğretimlerine devam edemeyen üniversitelerin sembolik bile olsa Türkiye'de ağırlanması kararı alınmıştır. Malatya, Niğde ve Konya'da bulunan üniversitelerimiz, Sudan'ın güzide üniversitelilerine ev sahipliği yapmaktadır. Sadece Gazze'de, Sudan'da değil, Suriye'de de aynı durumda olan öğrencilere kapılarımızı açtık. Bu vesileyle Gazze'de yaşanan soykırıma karşı sesini yükselten ve bundan dolayı üniversitelerinden atılmakla tehdit edilen veya atılan uluslararası bilim insanlarına ve öğrencilere de kapılarımızı açtığımızı bu vesileyle sizlerle paylaşmak isterim" diye konuştu.

        TARIMDA DİJİTALLEŞME PROGRAMLARI

        YÖK'ün geçen sene başlattığı kampanyaya dikkat çeken Özvar, "Bildiğiniz üzere yapay zeka ve yapay zekaya dayalı ön lisans ve lisans düzeyinde 17 ayrı programı 20 farklı üniversiteye açtık. Bu sene bu programları, kısmet olursa 80 üniversiteye birden açacağız. Bu sene itibarıyla inşallah sağlık ve zirai alanda, tarım alanında da dijitalleşmeye ilişkin yeni programlar açacağımızı sizlere bildirmek isterim. Üniversitemizin gerek yapay zeka gerek ziraat gerekse sağlıkta dijitalleşme programlarına ilişkin yeni çalışmalar geliştirmesini beklediğimizi ifade etmek isterim" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bungalovdaki kameraya soruşturma!
        Bungalovdaki kameraya soruşturma!
        Lego'nun üst düzey yöneticisi kayak kazasında öldü
        Lego'nun üst düzey yöneticisi kayak kazasında öldü
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        Katy Perry'li uzay yolculuğunda Türk izi
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        Bu beyinleri tarife kaçıracak! ABD'de beyin göçü artıyor
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        CHP kurultayı soruşturmasında ifadeler alınmaya başlandı
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        İstanbul'un en pahalı caddesi
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan 'normal doğum' açıklaması
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        İngiliz asker orduyu dolandırdı, Türkiye'de saç ektirdi
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        Mehmet Ali Erbil'in cezası açıklandı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        'Doğal akvaryum' incelemeye alındı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Kolon kanserini düşündüren 3 alarm belirtisi
        Muğla'da 'erken Anadolu geni'ne rastlandı
        Muğla'da 'erken Anadolu geni'ne rastlandı
        Trump'ın temsilcisi: Putin 'kalıcı barış' istiyor
        Trump'ın temsilcisi: Putin 'kalıcı barış' istiyor
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        "Ticaret savaşlarında durum bize avantajlı olabilir"
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Fenerbahçe'de kiralıklar ne yaptı?
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Güçlü hafıza için neleri tüketmeli?
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        Galatasaray'daki kaleci adayları!
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        "Ayrılmadık" öpüşmesi
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”
        Yusuf Tekin: “Kimsenin başına silah dayamıyoruz, aksine proje okul sayısını azaltmaya çalışıyoruz”

        Benzer Haberler

        YÖK Başkanı Özvar, İnönü Üniversitesinin kuruluşunun 50. yılı kutlama progr...
        YÖK Başkanı Özvar, İnönü Üniversitesinin kuruluşunun 50. yılı kutlama progr...
        Darende Belediye Başkanı Bozkurt, Ziraat Odasını ziyaret etti
        Darende Belediye Başkanı Bozkurt, Ziraat Odasını ziyaret etti
        Zirai donun büyük zarara yol açtığı kayısıda destek beklentisi
        Zirai donun büyük zarara yol açtığı kayısıda destek beklentisi
        Malatya'da 2. Anadolu Diş Hekimliği Kongresi düzenlendi
        Malatya'da 2. Anadolu Diş Hekimliği Kongresi düzenlendi
        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Malatya'da "Kurum-Kuruluş ve Şirketler Arası Masa Tenisi Ligi" başladı
        Malatya'da "Kurum-Kuruluş ve Şirketler Arası Masa Tenisi Ligi" başladı