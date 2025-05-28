Malatya'da dolu ve sağanak etkili oldu
MALATYA'da sağanak ve dolu etkili oldu.
MALATYA'da sağanak ve dolu etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşarken yollarda su birikintileri oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan sağanak uyarısı sonrası Malatya'da sağanak ve dolu etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika dolu ile başlayan yağış yerini sağanağa bıraktı. Yollarda su birikintileri oluşması nedeniyle sürücüler güçlükle ilerlerken yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Kentin birçok noktasında oluşan su birikintilerinin tahliyesi için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
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