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        Malatya'da dolu ve sağanak etkili oldu

        MALATYA'da sağanak ve dolu etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 17:17 Güncelleme: 28.05.2025 - 17:20
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        Malatya'da dolu ve sağanak etkili oldu
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        MALATYA'da sağanak ve dolu etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşarken yollarda su birikintileri oluştu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nden yapılan sağanak uyarısı sonrası Malatya'da sağanak ve dolu etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika dolu ile başlayan yağış yerini sağanağa bıraktı. Yollarda su birikintileri oluşması nedeniyle sürücüler güçlükle ilerlerken yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Kentin birçok noktasında oluşan su birikintilerinin tahliyesi için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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