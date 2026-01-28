Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 19:57 Güncelleme: 28.01.2026 - 19:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına operasyon düzenledi.

        Belirlenen ikamet ve araçlarda narkotik köpeğinin de katılımıyla yapılan aramalarda, 1166 sentetik ecza hap, 827 gram sentetik kannabinoid, 45 gram metamfetamin, 3 gram esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 14 şüpheliden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Yabancı alımlara başladı
        Yabancı alımlara başladı
        28 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        28 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı!
        Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı!
        Fatih'in katili cinayet öncesi alacağı cezayı araştırmış!
        Fatih'in katili cinayet öncesi alacağı cezayı araştırmış!
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde

        Benzer Haberler

        Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama
        Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama
        Malatya'da karın ağırlığıyla istasyon amirliğinin surdurması çöktü
        Malatya'da karın ağırlığıyla istasyon amirliğinin surdurması çöktü
        Beste cinayetinde mahkeme, GSM kayıtlarını istedi
        Beste cinayetinde mahkeme, GSM kayıtlarını istedi
        Malatya'da hamile eşini öldüren koca ile 4 sanığın yargılanmasına devam edi...
        Malatya'da hamile eşini öldüren koca ile 4 sanığın yargılanmasına devam edi...
        Malatya'da kardan soba yapan esnaf çay demledi Akçadağ'da kardan soba üzeri...
        Malatya'da kardan soba yapan esnaf çay demledi Akçadağ'da kardan soba üzeri...
        Battalgazi'de semt pazarlarında ölçü ve tartı denetimi
        Battalgazi'de semt pazarlarında ölçü ve tartı denetimi