Malatya'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Malatya'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Malatya'da otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Recai Gültek (56) yönetimindeki 44 ABR 935 plakalı motosiklet, Malatya-Elazığ kara yolu Kapıkaya mevkisinde aynı istikamette seyreden C.G'nin (63) kullandığı 06 ESN 51 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Gültek, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.