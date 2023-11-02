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        Darende Kaymakamı Gülyer, Aile Destek Merkezi eğitmenleri ve kursiyeriyle buluştu

        Darende Kaymakamı Şeref Gülyer, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı Aile Destek Merkezi eğitmenleri ve kursiyeriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 13:19 Güncelleme: 02.11.2023 - 13:21
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        Darende Kaymakamı Gülyer, Aile Destek Merkezi eğitmenleri ve kursiyeriyle buluştu
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        Darende Kaymakamı Şeref Gülyer, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı Aile Destek Merkezi eğitmenleri ve kursiyeriyle bir araya geldi.

        Kaymakam Gülyer, ilçedeki özel bir otelde düzenlenen kahvaltı programında, eğitim odaklı sosyal desteklerle aile ve çocukların donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunduklarını söyledi.

        Darende Belediye Başkanı Özkan da her zaman üreten kadınların yanında olduklarını belirterek, belediye imkanları dahilinde her türlü desteği vermek için hazır olduklarını ifade etti.

        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Çağatay Eroğlu ise merkez hakkında bilgi vererek, insan hayatına dokunan ve faydalarıyla donanımlı bireyler yetiştiren Aile Destek Merkezi'nin gelecek yılda faaliyetlerine devam edeceği kaydetti.

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