Malatya'da sikke ele geçirildi

Malatya'da Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, H.B.A'nın Orduzu Mahallesi'ndeki ikametinde yaptıkları aramada, 1 Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen çukur sikke ele geçirdi.

Şüpheliye 2863 sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"na muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.