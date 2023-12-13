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        Malatya'da suç örgütlerine yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı

        Malatya'da suç örgütlerine yönelik operasyonda 8 tabanca ve 7 tüfek ele geçirildi, 13 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 12:59 Güncelleme: 13.12.2023 - 13:03
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        Malatya'da suç örgütlerine yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı
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        Malatya'da suç örgütlerine yönelik operasyonda 8 tabanca ve 7 tüfek ele geçirildi, 13 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kafes-18 operasyonu kapsamında kentte silah ticareti yapan ve suç örgütlerine silah temin eden şahıslara yönelik 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 8 tabanca, 7 tüfek ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin sorgusu sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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