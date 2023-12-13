Malatya'da suç örgütlerine yönelik operasyonda 13 şüpheli yakalandı

Malatya'da suç örgütlerine yönelik operasyonda 8 tabanca ve 7 tüfek ele geçirildi, 13 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kafes-18 operasyonu kapsamında kentte silah ticareti yapan ve suç örgütlerine silah temin eden şahıslara yönelik 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 8 tabanca, 7 tüfek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin sorgusu sürüyor.