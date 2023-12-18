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        Malatya'da 38 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

        Malatya'da ruhsatsız 38 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 12:11 Güncelleme: 18.12.2023 - 12:15
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        Malatya'da 38 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı
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        Malatya'da ruhsatsız 38 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından Malatya'ya silah getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda silah ticareti yaptıkları iddiasıyla C.U, M.U. ile E.U'nun araç ve evlerinde arama yapan ekipler, ruhsatsız 38 tabanca ele geçirdi.

        3 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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