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        Malatya'da 5 bin 586 uyuşturucu hap ele geçirildi

        Malatya'da otobüs terminaline düzenlenen operasyonda 5 bin 586 uyuşturucu hap ile 300 gram sentetik ecza maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 14:27 Güncelleme: 22.12.2023 - 14:53
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        Malatya'da 5 bin 586 uyuşturucu hap ele geçirildi
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        Malatya'da otobüs terminaline düzenlenen operasyonda 5 bin 586 uyuşturucu hap ile 300 gram sentetik ecza maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valiliğin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şubeleri koordinesinde, MAŞTİ otobüs terminalinde uyuşturucu operasyonu düzenlendiği belirtildi.

        Paylaşımda, "Otobüsteki valiz içerisinde 5 bin 586 uyuşturucu hap ve 300 gram sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Bir şahıs yakalandı." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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