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        Doğanşehir'de liseliler yeni okula başlayan çocuklara moral verdi

        Doğanşehir Fen Lisesi öğrencileri, "Okumaya Hoş Geldin Projesi" kapsamında okulları ziyaret ederek okuma yazmayı yeni öğrenen 307 çocuğa okuma seti dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 16:27 Güncelleme: 21.12.2023 - 16:31
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        Doğanşehir'de liseliler yeni okula başlayan çocuklara moral verdi
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        Doğanşehir Fen Lisesi öğrencileri, "Okumaya Hoş Geldin Projesi" kapsamında okulları ziyaret ederek okuma yazmayı yeni öğrenen 307 çocuğa okuma seti dağıttı.

        Doğanşehir Fen Lisesinden bu eğitim öğretim yılında mezun olacak öğrenciler ve öğretmenleri, okula yeni başlayan çocuklarla buluştu.

        Bu kapsamda çeşitli okullardaki birinci sınıf öğrencilerini okulları ziyaret eden öğretmen ve öğrenciler, okumaya geçen 307 öğrenciye okuma seti dağıttı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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