Doğanşehir'de kar yağışı etkili oldu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, ilçe merkeziyle rakımı yüksek bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, kar yağışının etkili olmasıyla gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Karla mücadele ekiplerimiz teyakkuz halinde. İlçede kapalı yolumuz yok." diye konuştu.

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