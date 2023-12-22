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        Malatya'da trende 13 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Malatya'da, trende valiz içerisinde 13 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 13:57 Güncelleme: 22.12.2023 - 14:01
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        Malatya'da trende 13 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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        Malatya'da, trende valiz içerisinde 13 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde uyuşturucu madde sevkiyatı yapanların tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışmalarda, şüpheli İ.T'nin tren ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı belirlendi.

        Dedektör köpek yardımıyla trende arama yapan ekipler, valiz içerisinde 13 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, olayla ilgili olarak İ.T. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlamasıyla çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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