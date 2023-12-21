Malatya'da yapımı tamamlanan kayısı ticaret merkezi, kent ekonomisine katkı sağlayacak

Malatya'da, üreticilerle alıcıları tek çatı altında toplayacak kayısı ticaret merkezi sayesinde kayısıdan sağlanan katma değer artacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan modern merkezde, 1000 iş yeri, soğuk hava depoları, konferans salonu, kayısı müzesi, simultane çeviri odaları, toplantı ofisleri, eğitim merkezleri, banka şubeleri ve çeşitli sosyal alanlar bulunuyor.

Geçen yıl ülke ekonomisine yaklaşık 400 milyon dolar katkı sağlayan AB tescilli Malatya kayısısının dünya piyasasındaki yerini güçlendirmek amacıyla yapılan merkezde kuru kayısı alım ve satımı yapılacak.

Şehir merkezinde bulunan ve daha çok ihracat yapan kayısı tüccarlarının yer aldığı Şire Pazarı'nın taşınacağı merkezde üreticilerle alıcılar tek çatı altında toplanacak.

Bazı tüccarların iş yerlerine taşınmaya başladığı merkez kent ekonomisine katkı sağlayacak.

- "Her türlü ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte"

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AA muhabirine, Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'nin şu anda Türkiye'deki en büyük yatırımlardan biri olduğunu söyledi.

Merkeze Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını verdiklerini belirten Gürkan, şöyle konuştu:

"Orada şu anda 1000'in üzerinde iş yeri, 100'ün üzerinde depolarımız ve ofislerimiz, konferans salonlarımız, sağlık merkezlerimiz, müzelerimiz, toplantı salonlarımız, uygulama bahçelerimiz, yeşil alanlarımız, sosyal donatı alanlarımız, hemen bitişiğinde lisanslı depomuz ve çevresiyle mütenasip bir şekilde tır garajından tutun her türlü ihtiyaçları karşılayacak, her türlü ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte bir kampüs yapıldı. Tabii bunlar 1,5 yıl gibi kısa bir zamanda yapıldı ve bu da şehrimizin yüz akıdır, medarıiftiharıdır."

Merkezin hemen yanında Kuzey Kuşak Yolu'nun bulunduğunu dile getiren Gürkan, alanı entegre kayısı üretim merkezi yapacaklarını ifade etti.

- "Şehrimize 2 milyar dolar girdi sağlanacak"

Gürkan, kayısının kente sağladığı katma değerin yıllardır sadece 200-300 milyon dolarda kaldığını, yaptıkları çalışmalarla bu tutarın arttığını belirterek şunları kaydetti:

"Bütün bunlar bittiği zaman şehrimize 2 milyar dolar girdi sağlanacak. Kayısının dünyada 5 milyar doların üzerinde bir değeri var. En azından 2 milyar dolarının da katma değer olarak şehrimizde kalması lazım. Bu şehrimizin 10 kat daha zenginleşmesi demektir. Şehrimizde tarımla uğraşan, kayısı ticaretiyle uğraşan bütün birimlerin 10 kat daha zenginleşmesi demektir. Planımız da bu çerçevede yürütülmektedir."

Gürkan, "Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 80'ine yakını Malatya ve çevresinde, Elbistan, Baskil ve Elazığ olmak üzere bu bölgede üretiliyor. Merkezde bunların pazarlaması yapılacak. Oranın ismini verirken, Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi derken tesadüfi seçilmiş bir isim değil. Liderimiz de dünya çapında bir lider olduğu için bu ismi verdik." diye konuştu.