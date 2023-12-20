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        Doğanşehir'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 14:30 Güncelleme: 20.12.2023 - 14:30
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        Doğanşehir'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Malatya-Adıyaman kara koyu Sürgü Mahallesi yakınlarında Abuzer Orhan yönetimindeki 02 ABM 164 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle takla attı.

        Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki Yavuz Kartal ambulanslarla Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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