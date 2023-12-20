Doğanşehir'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Malatya-Adıyaman kara koyu Sürgü Mahallesi yakınlarında Abuzer Orhan yönetimindeki 02 ABM 164 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle takla attı.

Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki Yavuz Kartal ambulanslarla Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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