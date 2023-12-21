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        Arguvan Belediye Başkanı Kızıldaş esnaf ve vatandaşlarla buluştu

        Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 09:48 Güncelleme: 21.12.2023 - 09:51
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        Arguvan Belediye Başkanı Kızıldaş esnaf ve vatandaşlarla buluştu
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        Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kızıldaş, ziyaretlerinde, ilçede  yaptıkları hizmetler, projeler ve yatırımların ortada olduğunu belirterek, Arguvan Belediyesinin hizmetlerle adından söz ettiren örnek  belediyelerden olduğunu söyledi.

        Esnafın, vatandaşın desteğiyle ve birlik ve beraberlikle güzel ve iyi hizmetler yaptıklarını belirten Kızıldaş, "Yeni dönemde proje ve çalışmalarımızı farklılaştırarak çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

        Kızıldaş, Arguvan'ın ileri gitmesi için güzel ve farklı projelerle Arguvan'ı layık olduğu şekilde el birliğiyle yönetmeye devam edeceklerini ifade etti.

        Ziyarete CHP Arguvan İlçe Başkanı Ekber Aslantürk, Arguvan Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk ve Arguvan Doğal Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Süleyman Sırrı Yücel de katıldı.

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