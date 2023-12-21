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        Malatya'da ruhsatsız 22 silah ele geçirildi

        Malatya'da, ruhsatsız 20 av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 10:34 Güncelleme: 21.12.2023 - 10:34
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        Malatya'da ruhsatsız 22 silah ele geçirildi
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        Malatya'da, ruhsatsız 20 av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente kargo ile ruhsatsız av tüfeği getirileceği bilgisi alındı.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüphelinin evinde yaptığı aramada, ruhsatsız 20 av tüfeği, 2 tabanca, bu silahlara ait 5 şarjör ve 17 tabanca mermisi ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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