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        Malatya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Malatya'da yolun karşına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 19:02 Güncelleme: 20.12.2023 - 19:02
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        Malatya'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Malatya'da yolun karşına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Battalgazi ilçesinin Çöşnük Mahallesi'nde M.Ö. idaresindeki 34 BRP 762 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Seher B'ye (29) çarptı.

        112 Acil Servis ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan Seher B, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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