Malatya'da otomobilin çarptığı yaya öldü

Malatya'da yolun karşına geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Battalgazi ilçesinin Çöşnük Mahallesi'nde M.Ö. idaresindeki 34 BRP 762 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Seher B'ye (29) çarptı.

112 Acil Servis ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan Seher B, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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