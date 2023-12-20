Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'daki Turgut Özal Tıp Merkezi'nde Uluslararası Hasta Servisi açıldı

        Malatya'daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne hayırseverlerin desteğiyle yapılan Uluslararası Hasta Servisi törenle hizmete başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 16:11 Güncelleme: 20.12.2023 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'daki Turgut Özal Tıp Merkezi'nde Uluslararası Hasta Servisi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne hayırseverlerin desteğiyle yapılan Uluslararası Hasta Servisi törenle hizmete başladı.

        Vali Ersin Yazıcı, hastanenin 13. katında hizmete giren Uluslararası Hasta Servisi'ndeki törende, hastaneyi yaptıran büyük devlet adamı 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

        Hayırseverliğin kültürde var olan ve devam edecek önemli bir özellik olduğunu belirten Yazıcı, "Bunu en iyi, en yakın zamanda bu şehrin halkı Malatyalı hemşerilerimiz biliyor. Asrın felaketini yaşamış, çevresindeki 10 ille çok müşkül durumlara düşmüş insanlara, Türk insanının nasıl yardımcı olduğunu, el uzattığını, zor durumda yardımın ne kadar kıymetli olduğunu halkımız bir kez daha gösterdi." dedi.

        Ülkede sağlık, eğitim gibi birçok alanda hayırseverlerin katkılar sunduğunun hatırlatan Yazıcı, şöyle devam etti:

        "Devletimizin gücü yetmiyor mu, aslında yetiyor. Bu gönlü güzel insanlar, ben öyle tarif ediyorum. Bu iş sadece parayla olmuyor. Burada aramızda olan ya da olmayan insanlardan çok daha zengin, parası olan birçok insanımız var, Allah daha çok versin ama onu şurada (kalbinde) yaşayamadığı, hissedemediği için eli varmıyor, yapamıyor. Hatta bazılar, bazı zenginlerimiz bunu itiraf ediyor; yapmak istiyorum, lakin yapamıyorum diyor. Kendince gerekçeleri var. Bu işleri, hayırları yapmak için gönlünün güzel olması lazım."

        İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise sağlık turizmi açısından servisi yenileyerek, açılışını yaptıklarını, servisteki her bir odayı iş insanlarının finansmanıyla yenilediklerini söyledi.

        Hastanede çok sayıda insanın şifa bulduğunu dile getiren Kızılay, "Onkoloji ile Karaciğer Nakli Hastanemiz var. Şu ana kadar binin üzerinde yabancı hasta geldi, buradan sağlığına kavuşarak gitti. Geçtiğimiz günlerde karaciğer nakli yaptığımız 2 hastamız şu an hastanede. Daha nitelikli hizmet açısından dil bilen hemşire, personel istihdam ederek, böyle ayrı bir serviste hastalarımızı tedavi edeceğiz." diye konuştu.

        Törene İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Arif Çankan, İl Sağlık Müdürü Dr. Erhan Berk, servisin açılmasına katkı sağlayan hayırseverler, hasta yakınları ile hastane personelleri katıldı.

        Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        5 milyon emeklinin beklediği tarih belli oldu
        5 milyon emeklinin beklediği tarih belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Kadro sil baştan!
        Kadro sil baştan!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 2 bölgeye dikkat! Perşembe alarmı!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 2 bölgeye dikkat! Perşembe alarmı!
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Mahkemeden karar çıktı
        Mahkemeden karar çıktı
        Korkunç olay! Trafikte cinayet kamerada!
        Korkunç olay! Trafikte cinayet kamerada!
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti

        Benzer Haberler

        Malatya'da avukatlar "Tek çatıda adliye" yürüyüşü düzenledi
        Malatya'da avukatlar "Tek çatıda adliye" yürüyüşü düzenledi
        Doğanşehir'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Doğanşehir'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Arguvan'da öğrencilerin öğlen yemeği Halk Eğitim Merkezinde hazırlanıyor
        Arguvan'da öğrencilerin öğlen yemeği Halk Eğitim Merkezinde hazırlanıyor
        Tek yumurta ikizi futbolcular, Süper Lig hayali kuruyor
        Tek yumurta ikizi futbolcular, Süper Lig hayali kuruyor
        Malatya'da çevik kuvvet polisi tatbikat yaptı
        Malatya'da çevik kuvvet polisi tatbikat yaptı
        Malatya'da kaçak cep telefonu ile akıllı kol saati ele geçirildi
        Malatya'da kaçak cep telefonu ile akıllı kol saati ele geçirildi