Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da çevik kuvvet polisi tatbikat yaptı

        Malatya'nın Darende ilçesinde, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünce toplumsal olaylara müdahale amacıyla tatbikat yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 11:15 Güncelleme: 20.12.2023 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da çevik kuvvet polisi tatbikat yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'nın Darende ilçesinde, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünce toplumsal olaylara müdahale amacıyla tatbikat yapıldı.

        Hizmet içi eğitim programı kapsamında, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü tarafından ilçede görev yapan polislere, toplumsal olaylara müdahale yöntemleri hakkında verilen eğitimin ardından, tatbikat yapıldı.

        Emniyet müdürlüğü binası önünde 40 polisin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği eylemciler ile polis arasında arbede yaşandı.

        Olayların büyümesiyle ateş yakıp polise taş atan eylemcilere, ekiplerce müdahale edildi.

        Polis ekiplerinin, dağılmayan eylemcileri gözaltına almasıyla tatbikat sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Darphane'den 5 lira açıklaması
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Meler suçladı, Belözoğlu yanıt verdi!
        Meler suçladı, Belözoğlu yanıt verdi!
        İş yerindeki yangın evlere sıçradı! Ölü ve yaralılar var
        İş yerindeki yangın evlere sıçradı! Ölü ve yaralılar var
        İşte Konyalı John Wick!
        İşte Konyalı John Wick!
        Eski eş katliamı: 4 ölü! Cani barakada yakalandı!
        Eski eş katliamı: 4 ölü! Cani barakada yakalandı!
        Kadro sil baştan!
        Kadro sil baştan!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        "Yemek yerine para" diyene vergi
        "Yemek yerine para" diyene vergi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Yaralı askerler Netanyahu ile görüşmeyi reddetti
        Yaralı askerler Netanyahu ile görüşmeyi reddetti
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Fiyat balonunun alası evde
        Fiyat balonunun alası evde

        Benzer Haberler

        Tek yumurta ikizi futbolcular, Süper Lig hayali kuruyor
        Tek yumurta ikizi futbolcular, Süper Lig hayali kuruyor
        Malatya'da kaçak cep telefonu ile akıllı kol saati ele geçirildi
        Malatya'da kaçak cep telefonu ile akıllı kol saati ele geçirildi
        Otomobil, midibüse çarptı: 2 yaralı
        Otomobil, midibüse çarptı: 2 yaralı
        Malatya'da tarihi eser operasyonu
        Malatya'da tarihi eser operasyonu
        Malatya'da otomobil ile servis aracı çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Malatya'da otomobil ile servis aracı çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        Malatya'da tarih eser operasyonunda 5 heykel ele geçirildi
        Malatya'da tarih eser operasyonunda 5 heykel ele geçirildi