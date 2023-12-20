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        Arguvan'da öğrencilerin öğlen yemeği Halk Eğitim Merkezinde hazırlanıyor

        Malatya'nın Arguvan ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan uygulama kapsamında Halk Eğitim Merkezinde hazırlanan sıcak yemekler, ücra mahallelerdeki okullarda taşımalı eğitim gören öğrencilere dağıtılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 11:58 Güncelleme: 20.12.2023 - 12:27
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        Arguvan'da öğrencilerin öğlen yemeği Halk Eğitim Merkezinde hazırlanıyor
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        Malatya'nın Arguvan ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan uygulama kapsamında Halk Eğitim Merkezinde hazırlanan sıcak yemekler, ücra mahallelerdeki okullarda taşımalı eğitim gören öğrencilere dağıtılıyor.

        Arguvan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Tamer Çakır, yaptığı açıklamada, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen ekiplerce taşınan yemeklerin öğle saatlerinde öğrencilere ikram edildiğini belirtti.

        Tam donanımlı mutfaklarda usta aşçılar tarafında hazırlanan üç çeşit sıcak yemeğin gıda mühendisleri tarafından denetlendikten sonra paketlendiğini kaydeden Çakır, "Yemekler araçlarla hem ilçe merkezi hem de kırsal mahallelerdeki okullarda eğitim gören taşımalı öğrencilere ulaştırılıyor. Ekipler, uygulama kapsamında her gün 35 kilometre yol katlederek, kırsal alanda bulunan Yazıbaşı ve Kömürlük mahallelerinde bulunan ilköğretim okulundaki öğrencilere sıcak yemek götürülüyor." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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