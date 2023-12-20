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        Malatya'da avukatlar "Tek çatıda adliye" yürüyüşü düzenledi

        Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle adliye binası ağır hasar alan Malatya'da, avukatlar, mahkemelerin farklı bina ve yerlerde hizmet vermesine tepki amacıyla "Tek çatıda adliye" yürüyüşü düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 16:21 Güncelleme: 20.12.2023 - 16:21
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        Malatya'da avukatlar "Tek çatıda adliye" yürüyüşü düzenledi
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        Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle adliye binası ağır hasar alan Malatya'da, avukatlar, mahkemelerin farklı bina ve yerlerde hizmet vermesine tepki amacıyla "Tek çatıda adliye" yürüyüşü düzenledi.

        Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Hukuk Mahkemeleri Ek Hizmet Binası olarak kullanılan konteynerlerin önünde gazetecilere, Malatya Adliyesi'nin depremlerin ardından kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

        Yeni adliye binası hizmete girinceye kadar geçiş sürecinde mağduriyetlere son verecek yöntemleri ilgili makamlara ilettiklerini anlatan Sağkan, bölünmüş adliye sorununun, sadece avukatın sorunu olmadığını, kentte yaşayanların da erişim sorunu olduğunu belirtti.

        Sağkan, yaşanan sorunun ortadan kalkması için yapım ihalesi sonuçlanan yeni adliye binası sürecinin ivedilikle başlatılması gerektiğine işaret ederek, "Malatya'ya yakışan yeni bir adliyenin hızlı şekilde hayata geçirilmesi için adımların atılmasını talep ediyoruz. Bunun yanında baromuzun da önerileri doğrultusunda bu geçiş sürecinde gerçekten Malatya'daki 7 ayrı bölüme ayrılmış adliye sorununa geçici de olsa bir çözümün bulunarak Malatya'da hem avukatların hem de yurttaşların yaşadığı bu çileye bir son verilmesi için bugün buradayız." diye konuştu.

        Malatya Barosu Başkanı Onur Demez de adliye binalarının bulunduğu yerlerin trafik akışının yoğun, şehirler arası ulaşım yollarının hemen bitişiğinde olduğuna dikkati çekerek, bu noktalara üst geçit, ışık ve kavşak düzenlemeleri yapılmasını istedi.

        Konuşmaların ardından grup yürüyüşe geçti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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