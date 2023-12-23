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        Malatya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi ölü, 2 kişi yaralandı

        Malatya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 10:24 Güncelleme: 23.12.2023 - 10:33
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        Malatya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi ölü, 2 kişi yaralandı
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        Malatya'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        E.G. idaresindeki 34 CZU 722 plakalı otomobil, Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde A.E.A. yönetimindeki 34 CZV 466 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Z.S. isimli kişi, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücüler ise ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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