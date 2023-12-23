Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'ya şehit ateşi düştü

        IRAK'ın kuzeyinde  PKK'lı terörİstlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın (22) şehit haberi Malatya'da yaşayan ailesine ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 08:40 Güncelleme: 23.12.2023 - 08:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'ya şehit ateşi düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        IRAK'ın kuzeyinde  PKK'lı terörİstlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın (22) şehit haberi Malatya'da yaşayan ailesine ulaştı.

        Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından sınır bölgesinde terör örgütlerine yönelik düzenlenen Pençe Kılıç Harekatı kapsamında PKK'lı teröristler tarafından üs bölgesine düzenlenen saldırıda 6 asker şehit oldu, 4 asker ise yaralandı. Yaralı askerler hastanede tedaviye alınırken, şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın Malatya'da yaşayan ailesine gece haber verildi.

        4 kardeşin en küçüğü olan Taşkın'ın annesi ve babasının 4 gün önce umreye gittiği öğrenildi. Şehit Taşkın'ın geçen yıl göreve başladığı ve bir kardeşinin de Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli olduğu öğrenildi.

         

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Malatya - Mahir ALAN

        2023-12-23 08:40:25

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        Gözde ölürken annesiyle konuşuyormuş!
        Gözde ölürken annesiyle konuşuyormuş!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Halasını sokak ortasında satırla öldürdü, kendini yaraladı
        Halasını sokak ortasında satırla öldürdü, kendini yaraladı
        30 büyükşehir ve 29 ilde işbirliği
        30 büyükşehir ve 29 ilde işbirliği
        Şimşek: Türkiye'nin risk primi düştü
        Şimşek: Türkiye'nin risk primi düştü
        BMGK'den Gazze kararı
        BMGK'den Gazze kararı
        Emniyet müdürüne darp şikayeti
        Emniyet müdürüne darp şikayeti
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Olaylı İzmir derbisinin sanığı: Tazminat için ömür boyu çalışmam lazım!
        Prag saldırganı başka cinayetlerden de mi sorumlu?
        Prag saldırganı başka cinayetlerden de mi sorumlu?
        "Türk borsasına teveccüh artıyor"
        "Türk borsasına teveccüh artıyor"
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Teknoloji devine karşı bir Türk kadını!
        Damla Ersubaşı'ndan o görüntülere yanıt
        Damla Ersubaşı'ndan o görüntülere yanıt
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Adriana Lima: Ben de kendimi tanıyamadım
        Piyasa değerleri güncellendi
        Piyasa değerleri güncellendi
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        "Sorunsuz ilişki yok"
        "Sorunsuz ilişki yok"
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Kadınlar Aquaman'e karşı!

        Benzer Haberler

        Malatya'da 5 bin 586 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Malatya'da 5 bin 586 uyuşturucu hap ele geçirildi
        Malatya'da trende 13 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Malatya'da trende 13 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Doğanşehir'de kar yağışı etkili oldu
        Doğanşehir'de kar yağışı etkili oldu
        İş insanı Kenan Sağdıç, AK Parti´den Yeşilyurt Belediye Başkanlığına aday a...
        İş insanı Kenan Sağdıç, AK Parti´den Yeşilyurt Belediye Başkanlığına aday a...
        Doğanşehir'de liseliler yeni okula başlayan çocuklara moral verdi
        Doğanşehir'de liseliler yeni okula başlayan çocuklara moral verdi
        Malatya'da gümrük kaçağı 54 cep telefonu ele geçirildi
        Malatya'da gümrük kaçağı 54 cep telefonu ele geçirildi