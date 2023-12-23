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        Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın şehadet haberi Malatya'daki ailesine verildi

        Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın şehadet haberi Malatya'daki ailesine ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 09:06 Güncelleme: 23.12.2023 - 09:11
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        Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın şehadet haberi Malatya'daki ailesine verildi
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        Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın şehadet haberi Malatya'daki ailesine ulaştı.

        Şehidin babası Engin ile annesi Ümmühan Taşkın'ın umrede olması dolayısıyla şehadet haberi Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesi'ndeki baba ocağında dedesi Salih Taşkın'a yetkililerce verildi.

        Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri şehidin babaevine Türk bayrağı astı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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