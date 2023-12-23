Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın şehadet haberi Malatya'daki ailesine verildi
Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın şehadet haberi Malatya'daki ailesine ulaştı.
Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın şehadet haberi Malatya'daki ailesine ulaştı.
Şehidin babası Engin ile annesi Ümmühan Taşkın'ın umrede olması dolayısıyla şehadet haberi Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesi'ndeki baba ocağında dedesi Salih Taşkın'a yetkililerce verildi.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri şehidin babaevine Türk bayrağı astı.
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