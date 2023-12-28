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        Malatya'da yıkılma tehlikesi bulunan bina nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.34'te meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılma tehlikesi bulunan bina nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 15:19 Güncelleme: 28.12.2023 - 15:26
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        Malatya'da yıkılma tehlikesi bulunan bina nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı
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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.34'te meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılma tehlikesi bulunan bina nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hacı Abdi Mahallesi Hasanbey Caddesi üzerindeki 5 katlı bir bina hasar gördü.

        Orta hasarlı olan ve daha önceden boşaltılan binadan bugün meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından seslerin geldiği ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yıkılma tehlikesi bulunan binanın önünden geçen caddeyi emniyet şeridi çekerek trafiğe kapattı.

        İtfaiye ekipleri binanın dışında inceleme yaparak, oluşan çatlakları kontrol etti.

        Cadde üzerinde park edilen araçlar ise kaldırtıldı.

        Galeri
        Galeri

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