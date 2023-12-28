Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.34'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 13:00 Güncelleme: 28.12.2023 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 2 - Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.34'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yeşilyurt'ta meydana gelen sarsıntının derinliği 17,3 kilometre olarak ölçüldü.

        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Kendilerine şu an için ulaşan bir olumsuzluğun bulunmadığıı aktaran Yazıcı, "Şu ana kadar 112 acil çağrı merkezimize ulaşan bir ihbar yok. Ekiplerimizi saha taramasını gerçekleştiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Deprem anı güvenlik kameralarında

        Öte yandan Fuzuli Caddesi'nde cep telefonu ve aksesuarları satışı yapan bir iş yeri güvenlik kamerasının deprem olurken yaptığı kayıtlarda iş yerindekilerin "Deprem oluyor." demesi ve dışarı çıkması yer aldı.

        Bir başka iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde ise depremin ardından bazı vatandaşların dışarı çıkması, dışarıda masada oturanların ise ayağa kalkması görüldü.

        - Okul bahçesine çıkan öğrenciler müzikle eğlendi

        Depremin ardından kentteki okullarda öğrenciler tedbir amaçlı okul bahçelerine çıkarıldı.

        Kent merkezindeki Alpaslan İlkokulu yöneticileri ise öğrencilerin depremden etkilenmemeleri ve psikolojik destek sağlamak için müzik çaldı.

        Okul bahçesine çıkan öğrenciler öğretmenleriyle müzik eşliğinde eğlendi.

        Okul Müdürü Nail Orhan, AA muhabirine, depremin hemen ardından öğrencileri okul bahçesine çıkardıklarını anlattı.

        Öğrencilerinin depremin bilincinde olduğunu aktaran Orhan, "Çocuklarımızı psikolojik olarak etkilenmesinler diye bahçeye çıkardık. Bir dersimizi müzik çalarak dışarıda yapacağız diye duyuru yaptık. Onları eğlendirmeye çalıştık." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        MSB'den 12 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar!
        Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar!
        Mustafa Hakkulu cinayetinde flaş gelişme!
        Mustafa Hakkulu cinayetinde flaş gelişme!
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Terim'in ilk transferi Türkiye'den!
        Malatya'da paniğe yol açan deprem!
        Malatya'da paniğe yol açan deprem!
        Facianın ardından iki kritik soru
        Facianın ardından iki kritik soru
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Tesla robotu, mühendise nasıl saldırdı?
        Tesla robotu, mühendise nasıl saldırdı?
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Babasını öldürüp yalın ayak kaçmış! İşte cinayetin nedeni!
        Babasını öldürüp yalın ayak kaçmış! İşte cinayetin nedeni!
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Asgari ücretin enflasyona etkisi ne olacak?
        Asgari ücretin enflasyona etkisi ne olacak?
        Pıhtı önleyici ilaç kullananlar bunlara dikkat edin!
        Pıhtı önleyici ilaç kullananlar bunlara dikkat edin!
        İşsizlik maaşı asgari ücretle artıyor
        İşsizlik maaşı asgari ücretle artıyor

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
        FLAŞ
        FLAŞ
        FLAŞ
        FLAŞ
        Malatya Teknopark Konteyner Kent'teki çocuklara gönüllülerden eğitim desteğ...
        Malatya Teknopark Konteyner Kent'teki çocuklara gönüllülerden eğitim desteğ...
        GÜNCELLEME - Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
        GÜNCELLEME - Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem