Malatya'da sis etkili oluyor
Malatya'da etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.
Malatya'da etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.
Sabah erken saatlerde oluşan yoğun sis nedeniyle kentin özellikle yüksek kesimlerinde trafikteki araçlar kontrollü ilerledi.
Sürücüler araçlarının farlarını yakarak kara yolunda seyrederken, trafik ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için bazı noktalarda önlem aldı.
Yetkililer, sisin etkili olduğu yerlerde dikkatli olunması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücüleri uyardı.
Öte yandan, kentte etkili olan sis uçak seferlerinde aksamalara neden oldu. Bazı seferler iptal edilirken, bazılarında da gecikmeler yaşandı.
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