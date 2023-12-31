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        Malatya'da sis etkili oluyor

        Malatya'da etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 10:01 Güncelleme: 31.12.2023 - 10:01
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        Malatya'da sis etkili oluyor
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        Malatya'da etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Sabah erken saatlerde oluşan yoğun sis nedeniyle kentin özellikle yüksek kesimlerinde trafikteki araçlar kontrollü ilerledi.

        Sürücüler araçlarının farlarını yakarak kara yolunda seyrederken, trafik ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için bazı noktalarda önlem aldı.

        Yetkililer, sisin etkili olduğu yerlerde dikkatli olunması ve takip mesafesinin korunması konusunda sürücüleri uyardı.

        Öte yandan, kentte etkili olan sis uçak seferlerinde aksamalara neden oldu. Bazı seferler iptal edilirken, bazılarında da gecikmeler yaşandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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