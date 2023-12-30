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        Terör örgütleri PKK/KCK ile DEAŞ'a yönelik Malatya merkezli operasyonda 14 şüpheli yakalandı

        Malatya merkezli 6 ilde, terör örgütleri PKK/KCK ile DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 20:48 Güncelleme: 30.12.2023 - 20:48
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        Terör örgütleri PKK/KCK ile DEAŞ'a yönelik Malatya merkezli operasyonda 14 şüpheli yakalandı
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        Malatya merkezli 6 ilde, terör örgütleri PKK/KCK ile DEAŞ'a yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele ile İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince, terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldı.

        Operasyonda, Malatya'da 7, İstanbul'da 1, Van'da 1, Şanlıurfa'da 2, Diyarbakır'da 2, Batman'da 1 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerden 11'inin terör örgütü PKK/KCK, 3'ünün ise terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirtildi.

        Zanlılar, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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