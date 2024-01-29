AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Er, seçim çalışmalarını sürdürüyor

AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er, göreve seçildiklerinde ortak akıl ve yönetişim düsturuyla hizmet edeceklerini bildirdi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sami Er, beraberinde AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören ile Malatya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu başkanlığındaki üyelerle bir araya gelen Er, seçim çalışmaları kapsamında ilk sivil toplum kuruluşu ziyaretini buraya gerçekleştirdiğini belirtti.

Er, büyük depremler yaşamış Malatya'nın küllerinden doğacağını anlatarak, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile her daim istişare içinde olacaklarını kaydetti.

Ziyaret sırasında katılımcıların sorularını da yanıtlayan Er, "Göreve seçildiğimiz takdirde ortak akıl ve yönetişim düsturuyla hizmet edeceğiz." ifadesini kullandı.

Başkan Sadıkoğlu ise Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır yara alan Malatya'nın daha hızlı toparlanması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada ellerini değil gövdelerini taşın altına koyacaklarını bildirerek, "Şehrimizin yeniden ayağa kalkması sürecinin istişare kültürüyle yürütülmesi taraftarıyız." değerlendirmesinde bulundu.