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        Malatya'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Malatya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 23:15 Güncelleme: 01.02.2025 - 23:15
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        Malatya'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
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        Malatya'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Battalgazi ilçesi Küçük Mustafa Paşa Mahallesi'nde Z.K, P.A. ve B.Ö, P.K, S.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda Z.K. ile P.A. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Olayla ilgili B.Ö, P.K. ve S.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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