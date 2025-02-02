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        Malatya'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

        Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 22:46 Güncelleme: 02.02.2025 - 22:46
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        Malatya'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Çöşnük Mahallesi'nde M.K. ve F.Ö. ile İ.S. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.K. ve F.Ö. bıçakla yaralanırken, İ.S. darbedildi.

        Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan M.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        İ.S, hastanedeki tedavisinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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