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        Süper Lig'in eski takımı Yeni Malatyaspor 1. ligde zor günler geçiriyor

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, bu sezon ligde çıktığı 22 karşılaşmadan da puan alamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 11:03 Güncelleme: 02.02.2025 - 11:03
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        Süper Lig'in eski takımı Yeni Malatyaspor 1. ligde zor günler geçiriyor
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, bu sezon ligde çıktığı 22 karşılaşmadan da puan alamadı.

        1. Lig'de mücadelesini sürdüren Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e veda ettikten sonra ekonomik olarak sıkıntı yaşadığı dönemde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından liglerden 1,5 yıl uzak kaldı. Bu sezon tekrar liglere dönen Malatya temsilcisi zor günler geçiyor.

        Ligin son sırasında bulunan Malatya temsilcisi, son oynadığı Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşılaşmasından da 7-0 mağlup ayrıldı.

        Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Pendikspor müsabakasına çıkmayan Yeni Malatyaspor'un 3-0 mağlup sayılmasına ve 3 puan silinmesine karar vermişti.

        Sarı-siyahlılara, FIFA Disiplin Komitesi tarafından ise 3 ayrı dosyadan 6'şar olmak üzere toplam 18 puan silme cezası verilmişti.

        Aldığı puan silme cezalarıyla ligin son sırasına demir atan Malatya temsilcisi, geride kalan 22 haftada puanla tanışamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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