Süper Lig'in eski takımı Yeni Malatyaspor 1. ligde zor günler geçiriyor

Sarı-siyahlılara, FIFA Disiplin Komitesi tarafından ise 3 ayrı dosyadan 6'şar olmak üzere toplam 18 puan silme cezası verilmişti.

1. Lig'de mücadelesini sürdüren Yeni Malatyaspor, Süper Lig'e veda ettikten sonra ekonomik olarak sıkıntı yaşadığı dönemde Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından liglerden 1,5 yıl uzak kaldı. Bu sezon tekrar liglere dönen Malatya temsilcisi zor günler geçiyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, bu sezon ligde çıktığı 22 karşılaşmadan da puan alamadı.

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