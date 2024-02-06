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        Malatya'da depremlerde hayatını kaybedenler için "sessiz yürüyüş"

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'de yaşanan depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, afetin 1. yılı dolayısıyla "sessiz yürüyüş" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 15:17 Güncelleme: 06.02.2024 - 15:17
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        Malatya'da depremlerde hayatını kaybedenler için "sessiz yürüyüş"
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'de yaşanan depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, afetin 1. yılı dolayısıyla "sessiz yürüyüş" yapıldı.

        6 Şubat Platformu'nca düzenlenen yürüyüş, Paşaköşkü Mahallesi Yüzüncü Yıl Kavşağı'ndan Emeksiz Caddesi'nin İnönü Caddesi'ne bağlandığı kavşakta sona erdi.

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, burada yaptığı konuşmada, sessizlik içinde anma yürüyüşü yaparken 6 Şubat depremini tekrar hatırladıklarını belirtti.

        Depremde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileyen Gökçen, "Orada her birimiz yakınlarımızı kaybettik, enkaz altından bir ses duyabilmek, mucize beklemek için enkaz başında hep beraber bekliyorduk." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından yıkılan bir binanın alanına kırmızı karanfil bırakıldı.

        Etkinliğe, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP ve DEM partiden milletvekilleri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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