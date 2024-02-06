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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Enkaz altındaki ailesini cep telefonu sinyaliyle bulan Hanlıoğlu, yaşadıklarını unutamıyor

        ORHAN YOLDAŞ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da yaşayan Erhan Hanlıoğlu, ikinci depremde seyir halindeki aracın üzerine bina çökmesi sonucu annesi, babası, 2 kardeşi, yengesi ve yeğenini kaybettiği o günleri unutamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 11:17 Güncelleme: 06.02.2024 - 11:17
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Enkaz altındaki ailesini cep telefonu sinyaliyle bulan Hanlıoğlu, yaşadıklarını unutamıyor
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        ORHAN YOLDAŞ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da yaşayan Erhan Hanlıoğlu, ikinci depremde seyir halindeki aracın üzerine bina çökmesi sonucu annesi, babası, 2 kardeşi, yengesi ve yeğenini kaybettiği o günleri unutamıyor.

        Merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde yaşadığı binadan güvenli şekilde çıkmayı başaran Erhan Hanlıoğlu, anne ve babası, kardeşleriyle görüşüp iyi olduklarını öğrendikten sonra diğer yakınlarının yardımına koştu.

        İlk depremden yaklaşık 9 saat sonra meydana gelen Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremde Emeksiz Caddesi'nde yıkılan bina, Hanlıoğlu'nun ailesinin seyir halinde olduğu hafif ticari aracın üzerine yıkıldı.

        Enkaz altında kalan ailesine ulaşamayan Hanlıoğlu, durumu yetkililere bildirdi. Arama kurtarma ekipleriyle çalışmalara katılan Hanlıoğlu'nun ailesinin yeri, 3'üncü günde telefon sinyaliyle belirlendi.

        Erhan Hanlıoğlu'nun, annesi, babası, 2 kardeşi, yengesi ve yeğeninin cansız bedenleri, 6 saatlik çalışmayla enkazdan çıkarıldı.

        Evli ve bir çocuk babası Hanlıoğlu, AA muhabirine, ilk depremin ardından akrabalarına yardım için evden ayrıldığını söyledi.

        İkinci depremden yaklaşık yarım saat önce ailesiyle görüştüğünü belirten Hanlıoğlu, "Bazı akrabalarımın araçları yoktu, gerekli eşyalarını almaları için onlara yardımcı oluyordum. Akrabalarıma yardım ederken, ailem oradan ayrılmış. İkinci deprem öncesi tam olarak nereye gittiklerini ben de bilmiyorum." dedi.

        Hanlıoğlu, ikinci depremin ardından ailesine ulaşamayınca aramaya başladığını ifade ederek, telefonlar çekmediği için babasının evine gittiğini, evde herhangi bir problem olmadığını anlattı.

        Ailesine ulaşamayınca yetkililerden yardım istediğini kaydeden Hanlıoğlu, "Çabalarımız neticesinde 3 gün sonra cep telefonu sinyalinden enkazın bulunduğu yeri tespit ettik. Kurtarma ekipleriyle 6 saatlik çalışmayla enkaz altından çıkardık. İkinci depremde caddeden geçtikleri esnada bina çökmüş, ağabeyimin kullandığı aracın içerisindeydiler. Kurtaramadık." diye konuştu.

        Hanlıoğlu, şöyle konuştu:

        "İki günde bir mezarlarını ziyaret ediyorum. Buraya onlarla dertleşip bir şeyleri anlatmak için geliyorum. Halen öldüklerine inanamıyorum, her an kapı açılacak da içeri gireceklermiş gibi hissediyorum. Benim için bayram şehir mezarlığı, her gün 4 defa konuştuğum annem ve babamla burada konuşuyorum. Birbirimize bağlı bir aileydik. Ağabeyim alanında çok iyi bir mühendisti, hedefleri vardı. Asrın felaketine biz de yakalandık."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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