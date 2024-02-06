MALATYA'DA 78 KİŞİNİN YAŞAMINI YİTİRDİĞİ HAKİMBEY APARTMANI ARSASINDA DUYGUSAL ANMA 

BİNALARINENKAZININ KALDIRILDIĞI ALANLARA KARANFİL BIRAKILDI

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde faciada can kayıplarının yaşandığı iller arasında bulunan Malatya'da Vali Ersin Yazıcı başkanlığında İl Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Toplantı sonrası yaşamını yitirenler için depremde yıkılan Tend Garden Resıdance ve Hakimbey Apartmanı´nın enkazının kaldırıldığı alanlara karanfiller bırakıldı.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı Malatya'nın büyük bir afete maruz kaldığını belirterek şunları söyledi:

"6 Şubat depreminin yıl dönümündeyiz. Saat 04.17'de deprem saatinde kriz merkezindeydik. O anı tekrar hatırlamış ve yaşamış olduk. Ve hayat devam ediyor, devam ederken de Malatya'mızı bugünkü koşulları daha da iyileştirerek geleceğe hazırlamaya gayret ediyoruz. Devletimiz, hükümetimiz ve milletimiz güçlü. Allah beterinden korusun. Bu tür afetlerin bir daha olmaması duasında bulunuyoruz."

Anma programı sonunda depremde hayatını kaybedenler için dualar okundu.