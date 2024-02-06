Başkan Zelyurt, Doğanşehir'de depremlerde hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret etti
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlerin mezarını ziyaret etti.
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlerin mezarını ziyaret etti.
Başkan Zelyurt, belediye personelleri ile Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ilçede mezarlık ziyareti gerçekleştirdi.
Depremde ilçelerinde hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dileyen Zelyurt, kabirleri ziyaret ederek dua etti.
Programda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Depremi unutmadıklarını ve unutmayacaklarını belirten Zelyurt, "6 Şubat 2023 tarihinde saatler 04.17'yi gösterdiğinde yüreğimiz yandı. Asrın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyor, yakınlarının acılarını paylaşıyoruz. Yaralarımızı birlik, beraberlik içerisinde saracağız. Allah'ıma duamız bizleri her türlü afetlerden, felaketlerden, kazalardan, belalardan muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.
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