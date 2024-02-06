Başkan Zelyurt, Doğanşehir'de depremlerde hayatını kaybedenlerin mezarlarını ziyaret etti

Depremi unutmadıklarını ve unutmayacaklarını belirten Zelyurt, "6 Şubat 2023 tarihinde saatler 04.17'yi gösterdiğinde yüreğimiz yandı. Asrın felaketinde kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyor, yakınlarının acılarını paylaşıyoruz. Yaralarımızı birlik, beraberlik içerisinde saracağız. Allah'ıma duamız bizleri her türlü afetlerden, felaketlerden, kazalardan, belalardan muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.

Depremde ilçelerinde hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dileyen Zelyurt, kabirleri ziyaret ederek dua etti.

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