Malatya'da öğrencilerden karma resim sergisi

Malatya'da Battalgazi Hacı Ahmet Akıncı Anadolu Lisesi öğrencileri, karma resim sergisi açtı.

Resim öğretmenleri Özlem Özel ve Dilek Borak gözetiminde öğrenciler tarafından hazırlanan eserler kentteki bir alışveriş merkezinde sergilendi.

Sergide hat sanatı çalışmaları, 6 şubat depremi ile ilgili resimler, akrilik, ahşap yakma tekniği ve kara kalem gibi muhtelif çalışmalar yer aldı.

Serginin açılışına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ekrem Demir, Şube Müdürleri Zeki Altunkaya, Veysel Kurşun, Okul Müdürü Abdulbasit Özlük, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.