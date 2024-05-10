Malatya'da yılanın ısırdığı milli boksör Rabia Topuz'un tedavisi sürüyor

Milli sporcunun durumunun iyi olduğu, tedbir amaçlı yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Beraberindeki milli sporcu Hatice Akbaş ve antrenör Kerem Akbaş ile antrenman için önceki gün gittiği Akçadağ ilçesine bağlı Kotan Gölü mevkisinde koşu gerçekleştirirken ayağını yılan ısıran milli boksör Rabia Topuz'un Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

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